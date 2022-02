Ardea | occupazioni e “mercato” di case popolari in Via dei Fenicotteri | la rivelazione choc | «A venderle è anche mia figlia»

(Di domenica 6 febbraio 2022) Cumuli di rifiuti all’esterno, un furgoncino parcheggiato pieno di immondizia. E poi alcune auto di lusso, che contrastano con l’aria di povertà e degrado che quasi ti schiaffeggia quando si arriva qui, nel comprensorio didi proprietà dell’Ater di via dei, a Tor San Lorenzo. Ledel Comune sono poco più di 40, mentre quelle dell’Ater, poco meno di 180. Del totale, circa il 70% di quelle che risultano abitate hanno inquilini abusivi. Ci sono persone che vivono qua da sempre, che ci sono nate o che ci hanno fatto nascere i loro figli. E che per loro hanno occupato le, le poche rimaste vuote o quelle che man mano si liberavano perché qualcuno decideva di andarsene. È una sorta di città nella città, le sue leggi non scritte e con i suoi equilibri, che a volte però vengono meno, provocando ...

