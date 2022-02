Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2022 ore 12:30 (Di sabato 5 febbraio 2022) Viabilità DEL 5 FEBBRAIO 2022 ORE 12.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA CODE PER LAVORI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO CODE ANCHE SU VIA NOMENTANA TRA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO E VIALE KANT IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE SU VIA CASSIA SI REGISTRANO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CAMBIAMO ARGOMENTO AL VIA IL 7 FEBBRAIO SULLA REGIONALE FLACCA I MONITORAGGI GEOSTRUTTURALI CHE INTERESSANO LE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA. LE INDAGINI A CURA DI ASTRAL SPA, COMPORTERANNO UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO CON CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO INTERESSATO INFINE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DOMANI 6 FEBBRAIO PEDONALIZZAZIONE DI ... Leggi su romadailynews (Di sabato 5 febbraio 2022)DEL 5 FEBBRAIOORE 12.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA CODE PER LAVORI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO CODE ANCHE SU VIA NOMENTANA TRA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO E VIALE KANT IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE SU VIA CASSIA SI REGISTRANO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CAMBIAMO ARGOMENTO AL VIA IL 7 FEBBRAIO SULLA REGIONALE FLACCA I MONITORAGGI GEOSTRUTTURALI CHE INTERESSANO LE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA. LE INDAGINI A CURA DI ASTRAL SPA, COMPORTERANNO UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO CON CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO INTERESSATO INFINE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DOMANI 6 FEBBRAIO PEDONALIZZAZIONE DI ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Francavilla Fontana (Brindisi) - Modifiche alla viabilità in occasione dei lavori lungo via Roma 05/02/2022 Modifiche alla viabilità in occasione dei lavori lungo via Roma In vista dell'avvio del cantiere su Via Roma, che partirà lunedì 7 febbraio, l'Amministrazione Comunale ha predisposto alcune modifiche alla viabilità -...

