Sanremo 2022, la classifica della quarta serata: Mahmood e Blanco in testa, secondo Morandi e terza Elisa (Di sabato 5 febbraio 2022) La vittoria della serata delle cover del Festival di Sanremo è andata a Gianni Morandi e Jovanotti. Come da regolamento, questa è l’unica serata in cui viene assegnato un premio indipendente. Al secondo posto Mahmood e Blanco, al terzo Elisa. Dopo la consegna del premio, una lanterna argentata, Morandi e Jovanotti hanno replicato tutto il loro medley costruito intrecciando alcuni dei loro successi. Il brano è stato riproposto esattamente con lo stesso aggiornamento, interrotto solo da Jovanotti che ha urlato in mezzo al concerto: «Abbiamo vinto Gianni!». Poi è arrivata la classifica generale, l’ultima prima della serata finale. Le sorprese sono poche: in ... Leggi su open.online (Di sabato 5 febbraio 2022) La vittoriadelle cover del Festival diè andata a Giannie Jovanotti. Come da regolamento, questa è l’unicain cui viene assegnato un premio indipendente. Alposto, al terzo. Dopo la consegna del premio, una lanterna argentata,e Jovanotti hanno replicato tutto il loro medley costruito intrecciando alcuni dei loro successi. Il brano è stato riproposto esattamente con lo stesso aggiornamento, interrotto solo da Jovanotti che ha urlato in mezzo al concerto: «Abbiamo vinto Gianni!». Poi è arrivata lagenerale, l’ultima primafinale. Le sorprese sono poche: in ...

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - dmeggio : RT @RaiPlay: .@ChiaraGiannetta e Maurizio @lastrico se ne sono dette a suon di canzoni?? La clip integrale qui? - Wootunemagazine : Per i fedeli lettori di Wootune, prosegue la speciale rubrica “TOP & FLOP: #Sanremo2022”, l'imperdibile classifica… -