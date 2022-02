Quarantena ridotta a 5 giorni per i non vaccinati (Di sabato 5 febbraio 2022) Una circolare del ministero della Salute, che aggiorna le misure di Quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti, prevede che, per le persone non vaccinate, (o che abbiano effettuato solo il ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 5 febbraio 2022) Una circolare del ministero della Salute, che aggiorna le misure die autosorveglianza per i contatti stretti, prevede che, per le persone non vaccinate, (o che abbiano effettuato solo il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Passa da dieci a cinque giorni la quarantena per le persone non vaccinate che sono entrate in contatto stretto con… - ViteAnto : RT @QdSit: #Covid, #quarantena ridotta da 10 a 5 giorni per i non vaccinati ?????? - fanpage : ???? La quarantena per i non vaccinati entrati in contatto con un positivo viene ridotto da 10 a 5 giorni. Lo ha comu… - DisciplesDu : RT @Agenzia_Ansa: Passa da dieci a cinque giorni la quarantena per le persone non vaccinate che sono entrate in contatto stretto con una pe… - Miti_Vigliero : La quarantena viene ridotta a 5 giorni per i non vaccinati -