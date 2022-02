Marocco, la terribile disillusione: il piccolo Rayan non ce l’ha fatta – Il video (Di sabato 5 febbraio 2022) Rayan non ce l’ha fatta. Il bambino di cinque anni caduto in fondo a un pozzo di 32 metri nel villaggio Tamrout a nord del Marocco 5 giorni fa era stato tirato fuori questa sera, 5 febbraio. Poco dopo il soccorso, un comunicato del gabinetto della Casa Reale del Marocco ha dato la triste notizia: «Il bambino è morto a causa delle ferite riportate durante la caduta». Il Re Mohammed VI ha telefonato ai genitori del bimbo per fargli le condoglianze. I soccorritori, impegnati in una corsa contro il tempo, hanno scavato per giorni con ogni mezzo, anche con le mani, un percorso in orizzontale per evitare il rischio di crolli. Lo hanno fatto centimetro dopo centimetro, nella speranza di non trovare altri intoppi. L’ultimo ostacolo era una roccia, picconata con tenacia e che, secondo gli ingegneri che ... Leggi su open.online (Di sabato 5 febbraio 2022)non ce. Il bambino di cinque anni caduto in fondo a un pozzo di 32 metri nel villaggio Tamrout a nord del5 giorni fa era stato tirato fuori questa sera, 5 febbraio. Poco dopo il soccorso, un comunicato del gabinetto della Casa Reale delha dato la triste notizia: «Il bambino è morto a causa delle ferite riportate durante la caduta». Il Re Mohammed VI ha telefonato ai genitori del bimbo per fargli le condoglianze. I soccorritori, impegnati in una corsa contro il tempo, hanno scavato per giorni con ogni mezzo, anche con le mani, un percorso in orizzontale per evitare il rischio di crolli. Lo hanno fatto centimetro dopo centimetro, nella speranza di non trovare altri intoppi. L’ultimo ostacolo era una roccia, picconata con tenacia e che, secondo gli ingegneri che ...

