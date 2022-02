La FIFA studia una modifica tecnica per il fuorigioco (Di sabato 5 febbraio 2022) L’International Board ha deciso di includere nella sua agenda la quinta sostituzione (sei in caso di tempi supplementari), che dopo un paio di anni di sperimentazione entrerà ufficialmente a fare parte del regolamento. I club – scrive La Gazzetta dello Sport – sono d’accordo, i tecnici anche e alla FIFA non spiace l’idea di avere L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 5 febbraio 2022) L’International Board ha deciso di includere nella sua agenda la quinta sostituzione (sei in caso di tempi supplementari), che dopo un paio di anni di sperimentazione entrerà ufficialmente a fare parte del regolamento. I club – scrive La Gazzetta dello Sport – sono d’accordo, i tecnici anche e allanon spiace l’idea di avere L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie La FIFA studia una modifica tecnica per il fuorigioco: L’International Board ha deciso di incl… - CalcioFinanza : La #FIFA studia una modifica tecnica per il fuorigioco - dino_andreani : @g_lascala Fifa che lavora agli standard etici è come: Riina studia nuove leggi antimafia -