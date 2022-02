Folla impazzita sotto l'hotel: Blanco si affaccia al balcone e parte 'Brividi' in coro (Di sabato 5 febbraio 2022) Ecco le stories pubblicate da Blanco. Lui e Mahmood sono in gara al Festival di Sanremo con il brano 'Brividi' che ha già collezionato ascolti record Leggi su video.gazzetta (Di sabato 5 febbraio 2022) Ecco le stories pubblicate da. Lui e Mahmood sono in gara al Festival di Sanremo con il brano '' che ha già collezionato ascolti record

Advertising

strawfield01 : ripensando a quell’anno in cui sono andata a gaeta in estate e in una settimana abbiamo beccato un giorno il concer… - emsxlouis : RAGA A THROUGH THE DARK SONO IMPAZZITA, LA FOLLA DI OGGI>>>>> - N90Laura : @commentatrice6 Era per dire che non ho visto tutta questa folla impazzita all'Ariston.. - giumia76 : @QRepubblica emoziona la folla impazzita fuori al palazzo…?? -