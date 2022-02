Di Maio vs Conte? Deciderà Draghi. Parla Pombeni (Di sabato 5 febbraio 2022) “Altro che guerra. Questo è solo l’inizio”. Paolo Pombeni, politologo e professore dell’Università di Bologna, invita a una lettura a freddo del gran caos nel Movimento Cinque Stelle. È stato un sabato da resa dei conti. Prima le dimissioni di Luigi Di Maio dal comitato garanzia, di cui era presidente. Poi una nota al fiele del Movimento dettata dal capo Giuseppe Conte, che Parla di “giusto e dovuto passo” e di “gravi difficoltà a cui ha esposto la nostra comunità, che merita un momento di spiegazione in totale trasparenza”. Infine l’intervento del fondatore Beppe Grillo, con un post sul blog che aggiorna le cinque “stelle polari”: “leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità”. La “rivoluzione democratica”, dice l’“Elevato”, “è oggi chiamata a passare dai suoi ardori giovanili alla sua maturità”. “Lo ... Leggi su formiche (Di sabato 5 febbraio 2022) “Altro che guerra. Questo è solo l’inizio”. Paolo, politologo e professore dell’Università di Bologna, invita a una lettura a freddo del gran caos nel Movimento Cinque Stelle. È stato un sabato da resa dei conti. Prima le dimissioni di Luigi Didal comitato garanzia, di cui era presidente. Poi una nota al fiele del Movimento dettata dal capo Giuseppe, chedi “giusto e dovuto passo” e di “gravi difficoltà a cui ha esposto la nostra comunità, che merita un momento di spiegazione in totale trasparenza”. Infine l’intervento del fondatore Beppe Grillo, con un post sul blog che aggiorna le cinque “stelle polari”: “leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità”. La “rivoluzione democratica”, dice l’“Elevato”, “è oggi chiamata a passare dai suoi ardori giovanili alla sua maturità”. “Lo ...

