Voltaire non ha scritto che «per capire chi vi comanda basta scoprire chi non vi è permesso criticare» (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il 4 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post con una presunta dichiarazione di Voltaire. Il filosofo e scrittore francese avrebbe detto: «Per capire chi vi comanda basta scoprire chi non vi è permesso criticare». Si tratta di una notizia falsa. Non risulta in nessun documento che Voltaire abbia mai scritto questa frase. Contattati dai colleghi di Lead Stories, due esperti delle opere del filosofo francese, Paul Gibbard e Thomas Kaiser, hanno confermato che la citazione non appartiene a Voltaire. Anche Nicholas Cronk, direttore della Voltaire foundation for enlightenment studies, un dipartimento di ricerca dell’Università di Oxford incentrato sull’autore francese, ha ... Leggi su facta.news (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il 4 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post con una presunta dichiarazione di. Il filosofo ere francese avrebbe detto: «Perchi vichi non vi è». Si tratta di una notizia falsa. Non risulta in nessun documento cheabbia maiquesta frase. Contattati dai colleghi di Lead Stories, due esperti delle opere del filosofo francese, Paul Gibbard e Thomas Kaiser, hanno confermato che la citazione non appartiene a. Anche Nicholas Cronk, direttore dellafoundation for enlightenment studies, un dipartimento di ricerca dell’Università di Oxford incentrato sull’autore francese, ha ...

forestale82 : @eemanuela0r2 Su questo Voltaire non mentiva - codeale : 'Per sapere chi ti comanda, basta vedere chi non puoi criticare' (attr. Voltaire) 'Per sapere chi ti comanda DAVVE… - adolar41744618 : @acidaepungente @Itsmylifemusic1 @a_meluzzi Ci mancherebbe! Non ha alcun senso! È come il caso di Zadig, nell'omoni… - napoleone57 : @matteosalvinimi il vostro problema è la scuola...prima di parlare di discriminazioni dovresti studiare Voltaire.… - napoleone57 : @ProfPBianchi purtroppo avete licenziato un paio di generazioni con una grassa ignoranza. Non sanno il significato… -