Una nuova Juventus "azzurra" (Di venerdì 4 febbraio 2022) I bianconeri restano sempre attivi sul mercato. Molti profili che la Vecchia Signora sta seguendo sono "made in Italy". Oltre a ringiovanire la rosa e liberare qualche zavorra pesante dal bilancio, l'obbiettivo è anche quello di ricreare una nuova nuova Juventus "azzurra". Chi sono i profili seguiti per la nuova Juventus "azzurra"? L'acquisto di Gatti è significativo a riguardo. C'è la volontà netta di ricostruire il blocco Italia tanto caro ai colori bianconeri e che più di una volta ha fatto le fortune della Vecchia Signora. Basti solo pensare che l'ultima Juventus campione d'Europa (1996) aveva nove italiani titolari in campo.In attacco intriga tantissimo Raspadori del Sassuolo ed è un'idea che avanza visto che il riscatto di Morata appare ...

