Terrore | tamponi e quarantene | queste Olimpiadi era meglio non farle

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Prima o poi sarebbe dovuto toccare anche all’Italia: era inevitabile. Omicron non guarda in faccia nessuno. Kevin Fischnaller è risultato positivo, presentando sintomi lievi. Il compagno di squadra e cugino Dominik Fischnaller, è attualmente in isolamento: è concretissimo il rischio che l’Italia guarderà da spettatrice la gara di singolo maschile di slittino, dove non nascondeva concrete ambizioni di medaglia. Più che ledi Pechino 2022, saranno quelle del Covid, o “Covimpiadi”, citando il nostro Francesco Paone. Una vera e propria lotteria che fa venire un dubbio legittimo: aveva senso disputarle incondizioni? La nostra risposta è perentoria: no. Non è possibile giocare con gli atleti, è una mancanza di rispetto. Il rivale n.1 non è più un avversario, ma un virus infido che sovente hai senza neppure accorgertene o sapere perché. Per ...