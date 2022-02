Mattarella, il discorso: 'Ricostruiamo l'Italia post emergenza' (Di venerdì 4 febbraio 2022) A sette anni di distanza Sergio Mattarella torna a parlare al Parlamento che lo ha voluto ancora una volta alla guida della Repubblica. Nel suo discorso di insediamento il Capo dello Stato pronuncia ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 febbraio 2022) A sette anni di distanza Sergiotorna a parlare al Parlamento che lo ha voluto ancora una volta alla guida della Repubblica. Nel suodi insediamento il Capo dello Stato pronuncia ...

Advertising

CarloVerdelli : Cari insegnanti, fate un regalo ai vostri studenti: leggete in classe il discorso di #Mattarella per il suo mandato… - Quirinale : #Mattarella: noi, #insieme, responsabili del futuro della nostra Repubblica. Viva la Repubblica, viva l’#Italia!… - gaiatortora : Caro #PresidenteMattarella lei oggi farà il suo discorso di insediamento.Nulla è stato fatto dopo lo scandalo CSM d… - lapillo1 : RT @BarillariDav: Mattarella, presidente recidivo, afferma nel suo discorso di insediamento che le disuguaglianze sono un freno alla cresci… - medde_giuseppe : RT @CarloVerdelli: Cari insegnanti, fate un regalo ai vostri studenti: leggete in classe il discorso di #Mattarella per il suo mandato bis.… -