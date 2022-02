Malore al discount | Cesarino muore poco dopo | clienti sotto choc

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Si è sentito male al supermercato mentre stava facendo la spesa alè morto in ospedale nonostante il personale sanitario abbia fatto di tutto per salvarlo. La tragedia si è ...

Advertising

malore_2021 : ??03/02/22??VA AL DISCOUNT E MUORE PER UN MALORE IMPROVVISO A 53 ANNI #ILVACCINOUCCIDE - CrisciGloria : -

Ultime Notizie dalla rete : Malore discount

ilgazzettino.it

Al momento del tragicoall'interno delvi erano una cinquantina di clienti. I carabinieri hanno invitato tutti ad uscire per consentire agli operatori sanitari di lavorare in tutta ...Al momento del tragicoall'interno delvi erano una cinquantina di clienti, che sono stati invitati dai Carabinieri ad uscire per precauzione.Sul luogo della tragedia è giunta anche una pattuglia dei carabinieri della locale stazione. Al momento del tragico malore all'interno del discount vi erano una cinquantina di clienti. I carabinieri ...Sul luogo della tragedia è giunta anche una pattuglia dei carabinieri della locale stazione. Al momento del tragico malore all’interno del discount vi erano una cinquantina di clienti, che sono stati ...