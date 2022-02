LIVE Etoile de Bessèges 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Zoccarato nel gruppo di testa, 30 km al traguardo (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 16.00 +1’35” il distacco nei confronti del gruppo, cala sempre di più. 15.57 Mancano 30 km al traguardo! 15.54 1’50” per la precisione il distacco. 15.51 Spingono, invece, gli inseguitori: meno di 2? di distacco adesso. 15.48 In quella occasione ci sarà l’ultima salita. 15.45 Per ora nessuno tenta lo sprint decisivo, d’altronde mancano ancora 40 km e gli ultimi 10 saranno particolarmente ostici. 15.42 110 km percorsi. 15.39 gruppo di testa invariato: troviamo Thibault Guernalec (Team Arkea-Samsic), Bruno Armirail (Groupama – FDJ), Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè), Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers), Hugo Houle (Israel-Premier Tech), Jeremy Cabot (TotalEnergies) e Sebastian Schoenberger (B&BHotels-KTM). 15.36 Poco più di 50 km al ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.00 +1’35” il distacco nei confronti del, cala sempre di più. 15.57 Mancano 30 km al! 15.54 1’50” per la precisione il distacco. 15.51 Spingono, invece, gli inseguitori: meno di 2? di distacco adesso. 15.48 In quella occasione ci sarà l’ultima salita. 15.45 Per ora nessuno tenta lo sprint decisivo, d’altronde mancano ancora 40 km e gli ultimi 10 saranno particolarmente ostici. 15.42 110 km percorsi. 15.39diinvariato: troviamo Thibault Guernalec (Team Arkea-Samsic), Bruno Armirail (Groupama – FDJ), Samuele(Bardiani-CSF-Faizanè), Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers), Hugo Houle (Israel-Premier Tech), Jeremy Cabot (TotalEnergies) e Sebastian Schoenberger (B&BHotels-KTM). 15.36 Poco più di 50 km al ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Etoile de Bessèges 2022 tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo accelera e si avvicina alla fuga - #Etoile… - zazoomblog : LIVE Etoile de Bessèges 2022 tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in leggera salita molto imprevedibile - #Etoile… -