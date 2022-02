Green Pass illimitato, scuole e obbligo vaccinale per gli over 50: tutte le norme in vigore a febbraio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il mese di febbraio presenta alcune date da ricordare per l’entrata in vigore di alcune misure di contrasto alla pandemia e alla variante Omicron. Ecco il calendario completo con le novità in numerosi ambiti, dalla scuola al lavoro fino al termine ufficiale dello stato di emergenza. Coronavirus, le novità in arrivo da lunedì 7 febbraio per scuole e Green Pass Il mese di febbraio si è aperto con un’importante modifica alla durata del Super Green Pass, che dal 1° febbraio ha validità 6 mesi per i soggetti che hanno ricevuto la prima o la seconda dose, oppure sono guariti dal Covid. A partire dal 7 febbraio entreranno in vigore le nuove norme che riguardano la ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il mese dipresenta alcune date da ricordare per l’entrata indi alcune misure di contrasto alla pandemia e alla variante Omicron. Ecco il calendario completo con le novità in numerosi ambiti, dalla scuola al lavoro fino al termine ufficiale dello stato di emergenza. Coronavirus, le novità in arrivo da lunedì 7perIl mese disi è aperto con un’importante modifica alla durata del Super, che dal 1°ha validità 6 mesi per i soggetti che hanno ricevuto la prima o la seconda dose, oppure sono guariti dal Covid. A partire dal 7entreranno inle nuoveche riguardano la ...

