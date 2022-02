“Gira sicuramente della droga”: l’accusa, senza prove, di Adinolfi ai cantanti di Sanremo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Chiamarli drogati senza apparenti meriti stupefacenti. Oramai, Mario Adinolfi ha deciso di indossare i panni da esperto sanremese prodigandosi in giudizi a analisi sociologiche di tutto quel che passa lungo il palco del teatro Ariston. Prima e dopo le tre serate andate in onda in questi giorni, il leader del Popolo della Famiglia non ha mai fatto mancare la sua chiave polemica su tantissimi eventi accaduti o in divenire. E oggi la spara grossa: dice che sicuramente nel backstage di Sanremo 2022 Gira della droga. Ovviamente senza averne prove. Adinolfi accusa i cantanti di Sanremo di fare uso di droghe Ospite di “Diverso“, il morning show in onda ogni ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Chiamarlitiapparenti meriti stupefacenti. Oramai, Marioha deciso di indossare i panni da esperto sanremese prodigandosi in giudizi a analisi sociologiche di tutto quel che passa lungo il palco del teatro Ariston. Prima e dopo le tre serate andate in onda in questi giorni, il leader del PopoloFamiglia non ha mai fatto mancare la sua chiave polemica su tantissimi eventi accaduti o in divenire. E oggi la spara grossa: dice chenel backstage di2022. Ovviamenteaverneaccusa ididi fare uso di droghe Ospite di “Diverso“, il morning show in onda ogni ...

