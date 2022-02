GF Vip | Delia gioisce di un insulto rivolto a Soleil

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Negli ultimi tempi al Grande Fratello Vip 6 capita spesso che la gente fuori urli delle cose nella speranza che i concorrenti le sentano. In questo caso, Manila Nazzaro ha sentito distintamente qualcuno urlare: "gattamorta!". Pur dissociandosi dal commento, l'ex Miss Italia l'ha riportato aDuran e Nathaly Caldonazzo, che si sono messe a ridere. In particolar modo, è stata la modella venezuelana a godere del fatto che fuori in tanti non sopportino la sua rivale in amore, e palesemente compiaciuta ha dichiarato scrollando le spalle: "Beh, la gente guarda!".