Ciclismo | Egan Bernal | “È stata la gara più difficile della mia vita | ma sono tornato!”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Quinta operazione nel giro di pochissimi giorni perin Colombia. Il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, caduto in allenamento sulle strade di casa sbattendo contro un pullman lo scorso 24 gennaio, è finito nuovamente sotto i ferri nella Clinica Universitaria La Sabana. Per la stellaIneos Grenadiers un intervento chirurgico a livellocolonna cervicale che ha l’obiettivo di favorire il suo processo di riabilitazione. Al momento il colombiano è ovviamente nel reparto di terapia intensiva. Nella serata di ieri è arrivato un messaggio molto importante su Instagram, una foto, accompagnato da alcune parole che fanno presagire ovviamente al meglio. “Quasi 20 ossa rotte… 11 costole, femore, rotula, T5-T6, Odontoide e Metacarpo, un pollice. Mi è caduto un dente. Perforazione di entrambi i polmoni. Mi ...

avrebbe dovuto esordire il 10 febbraio al Tour de la Provence, prima di affrontare Pogacar già all'Uae Tour dal 20 febbraio. La sua carriera di talento molto precoce era stata già condizionata ...