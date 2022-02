4 mesi di tempo per liberare via Regione Siciliana, appaltati i lavori (Di venerdì 4 febbraio 2022) Pochi giorni ancora e a Palermo partiranno i lavori che consentiranno di riaprire il tratto di viale Regione Siciliana, in direzione Trapani, interdetto al traffico da oltre un anno a causa del cedimento dell’asfalto. Lo rende noto il presidente della Regione Nello Musumeci, da commissario della Struttura contro il dissesto idrogeologico. La Struttura commissariale ha bandito la gara d’appalto attraverso la quale le opere sono state assegnate all’impresa Mondello Costruzioni di Sant’Angelo di Brolo, risultata aggiudicataria per un importo di 167 mila e 600 euro. Per fare finalmente saltare “il tappo” sulla circonvallazione, le maestranze avranno, da contratto, quattro mesi di tempo. Sarà necessario mettere in sicurezza il canale sotterraneo Passo di Rigano il cui alveo, proprio ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Pochi giorni ancora e a Palermo partiranno iche consentiranno di riaprire il tratto di viale, in direzione Trapani, interdetto al traffico da oltre un anno a causa del cedimento dell’asfalto. Lo rende noto il presidente dellaNello Musumeci, da commissario della Struttura contro il dissesto idrogeologico. La Struttura commissariale ha bandito la gara d’appalto attraverso la quale le opere sono state assegnate all’impresa Mondello Costruzioni di Sant’Angelo di Brolo, risultata aggiudicataria per un importo di 167 mila e 600 euro. Per fare finalmente saltare “il tappo” sulla circonvallazione, le maestranze avranno, da contratto, quattrodi. Sarà necessario mettere in sicurezza il canale sotterraneo Passo di Rigano il cui alveo, proprio ...

