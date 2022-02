VIDEO Juventus, Zakaria è in gruppo: ecco il suo primo allenamento in bianconero (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il centrocampista svizzero Zakaria si è unito alla Juventus nell'ultimo giorno del calciomercato: ecco il suo primo allenamento con Allegri Leggi su mediagol (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il centrocampista svizzerosi è unito allanell'ultimo giorno del calciomercato:il suocon Allegri

Advertising

GoalItalia : La Champions League sta per tornare ?? Tutti i goal della Juventus nella fase a gironi ???? - juventusfc : 2??8?? Si chiude con questa immagine la conferenza stampa di presentazione di @Deniszakaria8! A breve il report su… - romeoagresti : #Juventus: #Vlahovic è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche // Vlahovic has arrived at J Medica… - MZaki2332 : RT @GoalItalia: La Champions League sta per tornare ?? Tutti i goal della Juventus nella fase a gironi ???? - KaioKeNN : RT @GoalItalia: La Champions League sta per tornare ?? Tutti i goal della Juventus nella fase a gironi ???? -