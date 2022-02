Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2022 ore 12:30 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Viabilità DEL 3 FEBBRAIO 2022 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLazioNE VIENE INDICATA SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA Regione. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA RALLENTATO IL SREVIZIO SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA. DIAMO UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE, ED IN PARTICOLARE AI CANTIERI, NEL REATINO SULLA SR521 DI MORRO, SONO IN CORSO ALCUNI INTERVENTI, ALLE ALBERATURE, A CURA DI ASTRAL SPA, ALL’ALTEZZA DEL KM 16+000 CIRCA, SIAMO IN LOCALITÀ FUSCELLO. FINO AL 15 FEBBRAIO, TRA LE 8,00 E LE 16.00, RESTERANNO IN VIGORE IL SENSO UNICO ALTERNATO E IL LIMITE DI VELOCITÀ A 30 KM/H. SEMPRE IN TEMA DI ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 febbraio 2022)DEL 3 FEBBRAIOORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCONE VIENE INDICATA SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA RALLENTATO IL SREVIZIO SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA. DIAMO UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE, ED IN PARTICOLARE AI CANTIERI, NEL REATINO SULLA SR521 DI MORRO, SONO IN CORSO ALCUNI INTERVENTI, ALLE ALBERATURE, A CURA DI ASTRAL SPA, ALL’ALTEZZA DEL KM 16+000 CIRCA, SIAMO IN LOCALITÀ FUSCELLO. FINO AL 15 FEBBRAIO, TRA LE 8,00 E LE 16.00, RESTERANNO IN VIGORE IL SENSO UNICO ALTERNATO E IL LIMITE DI VELOCITÀ A 30 KM/H. SEMPRE IN TEMA DI ...

Variante alla Statale 12, cittadini fiduciosi ma le polemiche non tranquillizzano Tra i fondi stanziati da Roma, ci sono 61 milioni di euro che serviranno per una parte della ... Anche Verona ha bisogno di stanziamenti e riguardano opere di viabilità: i 61 milioni servono per ...

ALBA/ Via libera da Roma al finanziamento di 20 milioni per il terzo ponte sul Tanaro ... per cui è stato da poco annunciato un nuovo cronoprogramma con la riqualificazione della tangenziale albese entro l'anno, siamo a un punto di svolta per il traffico cittadino e la viabilità di ...

