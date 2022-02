Slittino, Pechino 2022: Dominik Fischnaller punta ad una medaglia. Qualche chance anche nel doppio e nel team relay (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dominik Fischnaller sarà in grado di interrompere il digiuno dell’Italia nello Slittino ai Giochi Olimpici? L’altoatesino, infatti, ha sulle spalle il peso della responsabilità di tutta una squadra, provando a riportare sul podio i colori azzurri dopo 8 anni di assenza. L’ultimo fu Armin Zoeggeler (bronzo a Sochi 2014) per cui urge una sterzata netta. Le possibilità ci sono, e il nativo di Bressanone è il primo a saperlo. Saranno quattro le gare in programma al National Sliding Centre di Yanqing: singolo maschile, singolo femminile, doppio e team relay. L’Italia è consapevole che le chance di stupire non saranno molte, ma ci saranno. Come detto, Dominik Fischnaller ci proverà nel singolo, anche se i rivali saranno ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022)sarà in grado di interrompere il digiuno dell’Italia nelloai Giochi Olimpici? L’altoatesino, infatti, ha sulle spalle il peso della responsabilità di tutta una squadra, provando a riportare sul podio i colori azzurri dopo 8 anni di assenza. L’ultimo fu Armin Zoeggeler (bronzo a Sochi 2014) per cui urge una sterzata netta. Le possibilità ci sono, e il nativo di Bressanone è il primo a saperlo. Saranno quattro le gare in programma al National Sliding Centre di Yanqing: singolo maschile, singolo femminile,. L’Italia è consapevole che ledi stupire non saranno molte, ma ci saranno. Come detto,ci proverà nel singolo,se i rivali saranno ...

