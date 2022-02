Serena Bortone perché è così riservata? Il retroscena che non ti aspetti

Advertising

infoitcultura : Sanremo 2022, Serena Bortone a Highsnob: “Perché hai il tuo nome tatuato in faccia?” - ivanburatti : Ormai #ILunaticiASanremo è un happening: dopo Serena Bortone, ora anche Paola Perego, che si dichiara “lunatica” a… - cryyfuckinbaby : questo testo scritto da greta menchi, annamaria franzoni, massimo bossetti, la statua di mike bongiorno, serena bor… - ultrammoon : RT @icyandro: vorrei sapere cosa ne pensa serena bortone - icyandro : vorrei sapere cosa ne pensa serena bortone -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Bortone

Il Fatto Quotidiano

'Io che sono sempre stata il dito nella piaga della musica italiana, oggi ce l'ho qui di fianco in carne e ossa!' È con queste parole che Donatella Rettore si presenta anel corso della nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Al suo fianco proprio Ditonellapiaga, nome d'arte di Margherita Carducci , che si esibirà al suo fianco domani sera al Festival ...'Io sono sposata dal 2005, ma sono monogama dagli anni Novanta in poi", ha dichiarato in un'intervista da. La Rettore ha sempre speso parole al miele per la sua dolce metà, al suo ...Serena Bortone è una delle protagoniste della televisione. La sua trasmissione è seguitissima. Ma perché è così riservata? Scopriamolo insieme. Il mondo della televisione ha sempre più visto l’ascesa ...«Vero sì, datemi i fiori di Sanremo» dice Amadeus spostandosi per prendere un mazzo di fiori anche per Highsnob. Leggi anche > Diretta seconda serata Sanremo 2022: apre Sangiovanni, super ospiti ...