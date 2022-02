Scuola, stabile la percentuale degli alunni in dad: uno su 5. I presidi: “Ultime settimane disastrose, è presto per parlare di normalità” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ostenta ottimismo, mentre per i dirigenti scolastici ci vuole ancora molta cautela prima di parlare di “normalità”. Mercoledì l’inquilino di viale Trastevere, nella conferenza stampa convocata dopo il Consiglio dei ministri, è tornato a dare i numeri sull’andamento della pandemia a Scuola: “Abbiamo l’81,3% degli alunni in presenza, il 92% dei docenti e il 93,5% del personale Ata. Tra gli alunni, i positivi e in quarantena, sono il 23,3% nella fascia dell’infanzia (0-6); il 22,5% nella Scuola primaria e nella secondaria il 15,8%”. Percentuali che hanno permesso a Bianchi di dire: “Vi era stato un aumento delle quarantene nelle settimane successive alla riapertura, che erano dovuti alla situazione di quando la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ostenta ottimismo, mentre per i dirigenti scolastici ci vuole ancora molta cautela prima didi “”. Mercoledì l’inquilino di viale Trastevere, nella conferenza stampa convocata dopo il Consiglio dei ministri, è tornato a dare i numeri sull’andamento della pandemia a: “Abbiamo l’81,3%in presenza, il 92% dei docenti e il 93,5% del personale Ata. Tra gli, i positivi e in quarantena, sono il 23,3% nella fascia dell’infanzia (0-6); il 22,5% nellaprimaria e nella secondaria il 15,8%”. Percentuali che hanno permesso a Bianchi di dire: “Vi era stato un aumento delle quarantene nellesuccessive alla riapertura, che erano dovuti alla situazione di quando la ...

