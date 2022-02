Sanremo 2022 | la classifica dopo le prime due serate

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Al termine della seconda serata del 72esimo Festival di, con l'esibizione di tutti i 25 artisti in gara, ecco la primaprovvisoria, che inizia a delineare quali saranno i papabili per il podio finale. Mahmood e Blanco vincono la prima serata Nella prima serata, con l'esibizione dei primi 12 cantanti, e impreziosita dalla presenza di due gruppi italiani di successo, i Måneskin e i Meduza, è stato il brano Brividi, cantato da Mahmood e Blanco, il più votato dalle tre giurie della Sala Stampa: carta stampata e tv, web e radio. La coppia composta dal vincitore del Festival del 2019 e dal 18enne cantautore bresciano, aveva preceduto La rappresentante di lista, che ha eseguito Ciao ciao e Dargen D'Amico, con la sua Dove si balla. Elisa prima nella seconda serata Nella serata di mercoledì 2, invece, sono stati 13 gli artisti che si sono ...

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - mangajapantm : RT @SanremoRai: ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - cronacadiroma : Sanremo 2022 - Stilata la prima classifica #Sanremo #Sanremo2022 #ultime-notizie -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

La Rai ha confermato i conduttori dell' Eurovision: Laura Pausini , Mika e Alessandro Cattelan . Il trio è stato presentato ufficialmente durante la seconda serata del Festival die salirà sul palco dell'atteso evento musicale ...Nella seconda serata dinon sono mancate le risate, in particolare grazie a Checco Zalone , ma le cose stanno cominciando a farsi serie. Parliamo della gara. Tutti gli artisti si sono ormai esibiti ed è quindi ...Visibilmente emozionata, Lorena Cesarini, attrice lanciata da Diego Bianchi 'Zoro' e poi volto di Suburra su Netflix, è la co-conduttrice della seconda serata di Sanremo. "La prima volta che mi ha ...Non è stata una grande sorpresa: quando Laura Pausini è stata annunciata come ospite a Sanremo 2022 a tutti gli addetti ai lavori è stato chiaro che sarebbe stata lei una delle “presenters” ...