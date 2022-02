Rubano 8 batterie da un ripetitore telefonico, ladri traditi dai sistemi Gps (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A Mariglianella i carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli hanno denunciato a piede libero per ricettazione un 31enne salernitano e un 35enne di Pomigliano d’Arco (Napoli) entrambi già noti alle forze dell’ordine. Sono accusati di aver rubato a San Felice a Cancello – nei pressi di un ripetitore telefonico – 8 batterie “tampone”. A tradirli sono stati i sistemi gps installati all’interno delle batterie. La centrale operativa del 112, ricevuto l’alert per la merce rubata, ha localizzato le batterie a Mariglianella, in via Materdomini, all’interno di un laboratorio di elettronica al cui interno c’erano anche i due uomini. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A Mariglianella i carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli hanno denunciato a piede libero per ricettazione un 31enne salernitano e un 35enne di Pomigliano d’Arco (Napoli) entrambi già noti alle forze dell’ordine. Sono accusati di aver rubato a San Felice a Cancello – nei pressi di un– 8“tampone”. A tradirli sono stati igps installati all’interno delle. La centrale operativa del 112, ricevuto l’alert per la merce rubata, ha localizzato lea Mariglianella, in via Materdomini, all’interno di un laboratorio di elettronica al cui interno c’erano anche i due uomini. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

