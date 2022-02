Roche, nel 2021 in crescita il fatturato e la ricerca (Di giovedì 3 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Il fatturato del gruppo farmaceutico svizzero Roche lo scorso anno è cresciuto dell’8% a 62,8 miliardi, trainato in particolare dalla divisione diagnostica che ha visto aumentare le vendite del 29%. L’utile, invece è calato dell’1% a 14,9 miliardi di franchi svizzeri (14,3 miliardi di euro). Il gruppo è specializzato nella cura del diabete e dei tumori.In questo contesto, molto positivi i risultati di Roche Italia che, come ha ricordato il presidente e amministratore delegato Maurizio de Cicco, costituisce una presenza storica per il gruppo elvetico, considerando che gli uffici italiani sono stati aperti 125 anni fa e rappresentano la prima proiezione internazionale dell’azienda. Lo scorso anno il fatturato è stato di 796 milioni di euro, in crescita dell’1% rispetto al 2020. ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 3 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Ildel gruppo farmaceutico svizzerolo scorso anno è cresciuto dell’8% a 62,8 miliardi, trainato in particolare dalla divisione diagnostica che ha visto aumentare le vendite del 29%. L’utile, invece è calato dell’1% a 14,9 miliardi di franchi svizzeri (14,3 miliardi di euro). Il gruppo è specializzato nella cura del diabete e dei tumori.In questo contesto, molto positivi i risultati diItalia che, come ha ricordato il presidente e amministratore delegato Maurizio de Cicco, costituisce una presenza storica per il gruppo elvetico, considerando che gli uffici italiani sono stati aperti 125 anni fa e rappresentano la prima proiezione internazionale dell’azienda. Lo scorso anno ilè stato di 796 milioni di euro, indell’1% rispetto al 2020. ...

