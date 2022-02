Quirinale: Meloni, 'condiviso diversi passaggi Mattarella, vista discontinuità' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Ho condiviso diversi passaggi dell'intervento del presidente della Repubblica. Questo non modifica il mio giudizio sulla sua elezione, ma ho trovato dei passaggi condivisibili". Così Giorgia Meloni ai cronisti alla Camera dopo l'intervento del presidente Sergio Mattarella. Dalla "attenzione contro le disuguaglianze" al fatto che "le donne non debbano scegliere se essere madri o lavorare, giovani, tema della sicurezza sul lavoro". "Ma ci sono passaggi che ho trovato ancora più convincenti: quello sulle correnti all'interno della magistratura e del Csm, la bacchettata al governo Draghi per i mancati diritti del Parlamento e, segnatamente, delle opposizioni -lui non lo ha detto ma io lo interpreto così- e poi parlando di immigrazione" il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Hodell'intervento del presidente della Repubblica. Questo non modifica il mio giudizio sulla sua elezione, ma ho trovato deicondivisibili". Così Giorgiaai cronisti alla Camera dopo l'intervento del presidente Sergio. Dalla "attenzione contro le disuguaglianze" al fatto che "le donne non debbano scegliere se essere madri o lavorare, giovani, tema della sicurezza sul lavoro". "Ma ci sonoche ho trovato ancora più convincenti: quello sulle correnti all'interno della magistratura e del Csm, la bacchettata al governo Draghi per i mancati diritti del Parlamento e, segnatamente, delle opposizioni -lui non lo ha detto ma io lo interpreto così- e poi parlando di immigrazione" il ...

