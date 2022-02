Quirinale: Mattarella e tutti a Montecitorio con mascherina, presidente la toglie per discorso (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb (Adnkronos) - Sergio Mattarella è entrato a Montecitorio indossando la mascherina Ffp2 e l'ha tenuta per tutte le 'tappe' previste dal cerimoniale del giuramento. Il capo dello Stato l'ha tolta solo al momento del discorso in aula. tutti i presenti alla cerimonia, ovviamente, hanno mantenuto la mascherina a Montecitorio. A partire dalle alte cariche istituzionali. Tra i tanti, si sono distinti Giuliano Amato, con una mascherina 'griffata' Corte Costituzionali, e Elisabetta Casellati, con mascherina in tinta. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb (Adnkronos) - Sergioè entrato aindossando laFfp2 e l'ha tenuta per tutte le 'tappe' previste dal cerimoniale del giuramento. Il capo dello Stato l'ha tolta solo al momento delin aula.i presenti alla cerimonia, ovviamente, hanno mantenuto la. A partire dalle alte cariche istituzionali. Tra i tanti, si sono distinti Giuliano Amato, con una'griffata' Corte Costituzionali, e Elisabetta Casellati, conin tinta.

