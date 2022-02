Pre-ipertensione | ecco i valori da tenere sotto controllo

Leggi su dilei

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Ogni persona è diversa da un’altra. Quindi, anche quando si parla diaccettabili per la pressione arteriosa, occorre sempre capire il profilo di rischio cardiovascolare generale. Chi soffre di diabete, è in sovrappeso e magari ha il colesterolo anche leggermente elevato avrà infatti un rischio diverso da chi è in forma e non ha alterazioni degli esami del sangue. Quindi, l’approccio ai controlli pressori deve essere personalizzato. A parità di, infatti, il medico può identificare strategie di cura diverse. Ma c’è un aspetto che non va maivalutato, perché rappresenta una sorta di confine da non oltrepassare per tutti. Si chiama pre-, o, se preferite, pressione normale-alta.come riconoscerla e affrontarla. Quando si parla di pressione normale-alta La ...