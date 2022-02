Pacemaker e defibrillatori: "Cosa può provocare l’iPhone 12" (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un magnete all'interno dell'iPhone 12 può innescare l'interruttore magnetico di Pacemaker e defibrillatori impiantabili: ecco Cosa ha scoperto uno studio dell'Iss Leggi su ilgiornale (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un magnete all'interno dell'iPhone 12 può innescare l'interruttore magnetico diimpiantabili: eccoha scoperto uno studio dell'Iss

