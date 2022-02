Olimpiadi 2022, snowboardcross: a che ora e dove vedere la gara mista (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sabato 12 febbraio si disputerà la gara mista di snowboardcross delle Olimpiadi invernali 2022. Anche in questo evento l’Italia ha ambizioni da medaglia, potendo contare su una coppia di atleti affiatata come quella composta da Michela Moioli e Lorenzo Sommariva. La Moioli non ha certo bisogno di presentazioni, alla luce delle prestazioni offerte in questi anni sia in Coppa del Mondo che negli appuntamenti iridati. A questo proposito, non è un caso che sia stata scelta per sostituire Sofia Goggia come portabandiera alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Pechino. Insieme Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno vinto la medaglia d’argento ai Mondiali 2021 di Idre Fjall in Svezia nello snowboardcross a squadre. E chissà che non possano ripetere la prestazione di un anno fa, ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sabato 12 febbraio si disputerà ladidelleinvernali. Anche in questo evento l’Italia ha ambizioni da medaglia, potendo contare su una coppia di atleti affiatata come quella composta da Michela Moioli e Lorenzo Sommariva. La Moioli non ha certo bisogno di presentazioni, alla luce delle prestazioni offerte in questi anni sia in Coppa del Mondo che negli appuntamenti iridati. A questo proposito, non è un caso che sia stata scelta per sostituire Sofia Goggia come portabandiera alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Pechino. Insieme Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno vinto la medaglia d’argento ai Mondiali 2021 di Idre Fjall in Svezia nelloa squadre. E chissà che non possano ripetere la prestazione di un anno fa, ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Vancouver, 2010 Giuliano “Razzo” Razzoli riporta l’oro olimpico nello slalom speciale in Italia, 22 anni dopo A… - Coninews : Talento intramontabile dello snowboard parallelo. Per Roland #Fischnaller quelle di #Beijing2022 saranno le seste O… - Eurosport_IT : Finalmente. Ci siamo. ?? Cominciano le Olimpiadi anche per i colori azzurri, sul ghiaccio con Amos Mosaner e Stefani… - LuigiF97101292 : RT @TgLa7: #Pechino2022, la lista degli iscritti perde sempre più pezzi. La cifra di atleti positivi e quindi costretti a rinunciare al sog… - CorriereAlpi : I due brani interpretati a Sanremo da Arisa e Malika Ayane. Amadeus nuovo ambassador dei giochi, insieme a Compagno… -