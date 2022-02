Ma chi era la tele-predicatrice iper truccata e agghindata come una drag queen? Ecco la storia. (Di giovedì 3 febbraio 2022) Capelli cotonati, ciglia lunghissime e un’impareggiabile dialettica. Il carattere imprevedibile di Tammy Faye, star dai ’70 alla fine degli ’80 insieme al marito Jeff Bakker di un seguitissimo programma religioso americano, il The PTL Club, è raccontato nel biopic Gli Occhi di Tammy Faye. Da oggi al cinema con al centro la versione di Tammy di Jessica Chastain. Jessica Chastain: «Americani, non usate il cucchiaio per mangiare gli spaghetti» X ... Leggi su iodonna (Di giovedì 3 febbraio 2022) Capelli cotonati, ciglia lunghissime e un’impareggiabile dialettica. Il carattere imprevedibile di Tammy Faye, star dai ’70 alla fine degli ’80 insieme al marito Jeff Bakker di un seguitissimo programma religioso americano, il The PTL Club, è raccontato nel biopic Gli Occhi di Tammy Faye. Da oggi al cinema con al centro la versione di Tammy di Jessica Chastain. Jessica Chastain: «Americani, non usate il cucchiaio per mangiare gli spaghetti» X ...

