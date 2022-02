LIVE – Potenza-Foggia 2-1, Serie C 2021/2022: girone C (DIRETTA) (Di giovedì 3 febbraio 2022) La DIRETTA LIVE di Potenza-Foggia, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie C 2021/2022. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di giovedì 3 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA PARTITA IN DIRETTA SITO LEGA PRO AGGIORNA LA DIRETTA Potenza-Foggia 2-1 71? – Cambi da una parte e dall’altra. Dentro Gallo per Garofalo e fuori Bucolo per Sepe. 65? – ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ladi, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di giovedì 3 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA PARTITA INSITO LEGA PRO AGGIORNA LA2-1 71? – Cambi da una parte e dall’altra. Dentro Gallo per Garofalo e fuori Bucolo per Sepe. 65? – ...

Advertising

PEFIORENTINA : ????????????Calcio Tonight Serie C Group C Half Time Avellino 1 Juve Stabia 1 Potenza 2 Foggia 1 Live streaming 196Sports - IamCALCIO : DIRETTA LIVE Segui con noi la #diretta testuale di #Potenza-#Foggia ?? - Calciodiretta24 : Serie C, Potenza - Foggia: diretta live, risultato in tempo reale - perfetta_cosi : RT @sophia23s1: La potenza della voce di Luca Marzano live, brividi #sanremo2022 #aka7even - CALLM3GIU7S : @leggem0rale la potenza di questa live da brillo la pipì?? -