LIVE Camerun-Egitto 0-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: partita in bilico, supplementari più che un’ipotesi (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90+5? Ammonito anche il vice di Queiroz. 90+4? TREZEGUET! Si è ritagliato lo spazio dai 25 metri ma col destro non trova per nulla la porta. 90+1? Quattro minuti di recupero. 90? Espulso Queiroz, ancora proteste! Si scaldano gli animi a bordocampo. 88? Queiroz si prende un cartellino giallo per proteste, un po’ troppo fuori dalla propria area tecnica. 87? Spazio per N’Jie nel Camerun, per Ngamaleu. 86? Entra anche Lasheen al posto di Elneny. 85? Cambio Egitto: fuori Kamal, dentro Ashour. 83? Rasoterra facile di Fai, un po’ sporco, per Gabaski. 81? Ovviamente, in caso di parità si andrebbe ai tempi supplementari. 80? Cambio Camerun: fuori Gouet, dentro Lea Siliki. 79? Chi vince, va a sfidare il Senegal in finale, che ieri ha battuto il Burkina ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90+5? Ammonito anche il vice di Queiroz. 90+4? TREZEGUET! Si è ritagliato lo spazio dai 25 metri ma col destro non trova per nulla la porta. 90+1? Quattro minuti di recupero. 90? Espulso Queiroz, ancora proteste! Si scaldano gli animi a bordocampo. 88? Queiroz si prende un cartellino giallo per proteste, un po’ troppo fuori dalla propria area tecnica. 87? Spazio per N’Jie nel, per Ngamaleu. 86? Entra anche Lasheen al posto di Elneny. 85? Cambio: fuori Kamal, dentro Ashour. 83? Rasoterra facile di Fai, un po’ sporco, per Gabaski. 81? Ovviamente, in caso di parità si andrebbe ai tempi. 80? Cambio: fuori Gouet, dentro Lea Siliki. 79? Chi vince, va a sfidare il Senegal in finale, che ieri ha battuto il Burkina ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Camerun-Egitto 0-0 Coppa d’Africa 2022 (DIRETTA) - #Camerun-Egitto #Coppa #d’Africa - SkySport : Coppa d'Africa, Camerun-Egitto: il risultato in diretta live #SkySport #CoppadAfrica #Camerun #Egitto - zazoomblog : LIVE Camerun-Egitto 0-0 Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Toko Ekambi contro Salah per la semifinale - #Camerun-Egit… - zazoomblog : LIVE Camerun-Egitto Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: semifinale da urlo tra Leoni Indomabili e Faraoni - #Camerun-E… - sportli26181512 : Coppa d'Africa, Camerun-Egitto LIVE: le formazioni ufficiali: Dalle 20 in campo. E' sfida tra le nazionali col magg… -