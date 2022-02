Lezioni in DAD/DDI: docenti non hanno obbligo di recuperare frazioni orarie eventualmente non svolte (Di giovedì 3 febbraio 2022) La segreteria nazionale UIL risponde ai numerosi quesiti aventi per oggetto l’obbligo per i docenti di dover recuperare eventuali frazioni orarie dovute alle Lezioni in DAD, ovvero in DID, qualora queste non siano corrispondenti all’unità oraria di 60’. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 3 febbraio 2022) La segreteria nazionale UIL risponde ai numerosi quesiti aventi per oggetto l’per idi dovereventualidovute allein DAD, ovvero in DID, qualora queste non siano corrispondenti all’unità oraria di 60’. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Lezioni in DAD/DDI: docenti non hanno obbligo di recuperare frazioni orarie eventualmente non svolte - giobettarini : RT @sarafunaro: Un passo avanti importante per studenti e famiglie. Accolte le nostre proposte: meno DaD più lezioni in presenza. Ne ho par… - sarafunaro : Un passo avanti importante per studenti e famiglie. Accolte le nostre proposte: meno DaD più lezioni in presenza. N… - ITTL_DDA : A.S. 2021/2022 – Avviso PON in DAD n. 15 – “Digital School.. allievi triennio eccellenze” – AVVISO LEZIONI IN DAD –… - ElsaGoldwork : @QLexPipiens Dignità è di non dover spiegare al proprio figlio una legge per la@quale@ lui negativo deve rimanere i… -