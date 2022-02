FeralpiSalò, Blanco dal settore giovanile a Sanremo: “Che brividi vederti su quel palco” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Blanco è il candidato numero uno (in coppia con Mahmood) per la vittoria del Festival di Sanremo 2022. Il noto cantante, però, è stato a un passo dall’intraprendere un’altra carriera, quella del calciatore. In pochi sanno, infatti, che Blanco ha avuto un passato recente nelle giovanili della FeralpiSalò, prima di cambiare completamente strada. E il suo vecchio club gardenese lo omaggia con un tweet: “Che ‘brividi’ vederti su quel palco. Forza Blanco!”. Che “brividi” vederti su quel palco… Forza, Blanco! #LeonidelGarda #Blanco #Sanremo2022 pic.twitter.com/31nLdk5TUZ — FeralpiSalò ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022)è il candidato numero uno (in coppia con Mahmood) per la vittoria del Festival di2022. Il noto cantante, però, è stato a un passo dall’intraprendere un’altra carriera,la del calciatore. In pochi sanno, infatti, cheha avuto un passato recente nelle giovanili della, prima di cambiare completamente strada. E il suo vecchio club gardenese lo omaggia con un tweet: “Che ‘su. Forza!”. Che “su… Forza,! #LeonidelGarda #2022 pic.twitter.com/31nLdk5TUZ —...

