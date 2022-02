Eurodeputati chiedono intervento Onu su diritti umani in Egitto (Di giovedì 3 febbraio 2022) BRUXELLES - "Istituire un meccanismo di monitoraggio dei diritti umani in Egitto da parte delle Nazioni Unite". Questa la richiesta espressa da 175 tra Eurodeputati e parlamentari di 14 diversi ... Leggi su leggo (Di giovedì 3 febbraio 2022) BRUXELLES - "Istituire un meccanismo di monitoraggio deiinda parte delle Nazioni Unite". Questa la richiesta espressa da 175 trae parlamentari di 14 diversi ...

Ultime Notizie dalla rete : Eurodeputati chiedono Eurodeputati chiedono intervento Onu su diritti umani in Egitto ... hanno solo rafforzato il senso di impunità delle autorità egiziane", spiegano gli eurodeputati nella lettera. "La definizione di un sistema di monitoraggio dei diritti umani da parte delle Nazioni ...

Big Tech, al via trilogo Ue sul Digital Services Act ... alcuni dei principali Paesi Ue - tra cui Italia, Spagna, Danimarca e Polonia - chiedono una ... Tra gli eurodeputati fa invece ancora discutere il divieto alla pubblicità mirata .

Eurodeputati chiedono intervento Onu su diritti umani in Egitto - Europarlamento Agenzia ANSA Eurodeputati chiedono intervento Onu su diritti umani in Egitto Questa la richiesta espressa da 175 tra eurodeputati e parlamentari di 14 diversi Paesi in una lettera congiunta inviata ai ministri degli Esteri e agli ambasciatori presso il Consiglio per diritti ...

Attanasio: Fidanza (FdI), bene appello eurodeputati italiani (ANSA) - BRUXELLES, 31 GEN - "Sono molto soddisfatto del grande sostegno che tanti eurodeputati italiani hanno voluto dare all'iniziativa che abbiamo promosso insieme ai colleghi Fabio Massimo Castald ...

