Donne in Parlamento, Italia in retrovia (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – L'Italia è al 39esimo posto nel mondo per percentuale di Donne in Parlamento, come evidenzia la rubrica settimanale del quotidiano d'opinione La Ragione – leAli alla liberta? a cura del Professor Luca Ricolfi e Fondazione Hume dedicata all'analisi quantitativa di tematiche di attualità. L'Unione interparlamentare ha pubblicato la classifica mondiale dei Paesi ordinati per percentuale di Donne in Parlamento. Dalla classifica emergono due aspetti: il primo è che in cima alla lista troviamo il Ruanda, la seconda è che nessuno dei Paesi dell'Unione europea si trova nelle prime 10 posizioni. La Svezia è il primo dei Paesi Ue a entrare in classifica con un dodicesimo posto. L'Italia figura trentanovesima nella classifica globale (preceduta anche da Bielorussia, Etiopia e ...

