‘Dammi da bere gratis o ti brucio il locale’: 22enne minaccia gestori del locale (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’estorsione è stato solo l’ultimo dei reati: in precedenza aveva anche spacciato stupefacenti, effettuato lesioni aggravate dalla discriminazione razziale. Finisce così in manette un 22enne residente ad Aprilia. Risulta che il ragazzo abbia effettuato le sue attività criminali anche nel corso del 2021. Ora si trova agli arresti domiciliari. Leggi anche: Estorsione ai danni di un locale ad Aprilia Aveva minacciato di bruciare il locale in caso di rifiuto: è l’estorsione messa in atto da un 22enne di Apilia nei confronti di un locale pubblico in zona San Lorenzo, noto quartiere della movida. Il suo obiettivo era ottenere denaro e consumazioni gratuite di bevande alcoliche. Non era la prima volta che faceva una cosa del genere, già il 28 agosto 2021, non riuscendo a ottenere ciò che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’estorsione è stato solo l’ultimo dei reati: in precedenza aveva anche spacciato stupefacenti, effettuato lesioni aggravate dalla discriminazione razziale. Finisce così in manette unresidente ad Aprilia. Risulta che il ragazzo abbia effettuato le sue attività criminali anche nel corso del 2021. Ora si trova agli arresti domiciliari. Leggi anche: Estorsione ai danni di unad Aprilia Avevato di bruciare ilin caso di rifiuto: è l’estorsione messa in atto da undi Apilia nei confronti di unpubblico in zona San Lorenzo, noto quartiere della movida. Il suo obiettivo era ottenere denaro e consumazioni gratuite di bevande alcoliche. Non era la prima volta che faceva una cosa del genere, già il 28 agosto 2021, non riuscendo a ottenere ciò che ...

