Corona virus: Italia, 2328230 attualmente positivi a test (-79396 in un giorno) con 147734 decessi (414) e 8872737 guariti (191938). Totale di 11348701 casi (112691) Dati della protezione civile: effettuati 915337 tamponi (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 2328230 attualmente positivi a test (-79396 in un giorno) con 147734 decessi (414) e 8872737 guariti (191938). Totale di 11348701 casi (112691) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 915337 tamponi</small> proviene da Noi ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 3 febbraio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(414) e).di) proviene da Noi ...

Advertising

ComuneDiGuspini : È sceso a ?? 1??7??3?? il numero dei positivi al corona virus, di questi 171 sono in isolamento domiciliare a Guspi… - AntonyS10809352 : Corona omigran newyookova all lonely one virus - r2srivas : Corona Virus???? Satla to gayla?? - alexfaraoni66 : RT @DBarillarisson: @alexfaraoni66 Il corona virus viene dai pipistrelli che mi sengravo ben più grossi delle zanzare. Sveglia! - ComuneDiGuspini : Modificato l’orario della raccolta speciale dei rifiuti per le famiglie con positività accertata al corona virus. M… -