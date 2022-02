“Ci siamo baciati”. Colpo di scena di Ida Platano: la ‘confessione’ davanti a tutti a UeD (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una vera e propria svolta nel percorso di Ida Platano a ‘Uomini e Donne’. Nessuno probabilmente l’aveva immaginato fino a questo momento, ma la dama ha confessato di essersi lasciata finalmente andare con il cavaliere. Infatti, nel corso della sua uscita fuori dal dating show, è anche scattato un bel bacio che adesso sta facendo sognare tantissimi suoi ammiratori. Ma non tutti sono al settimo cielo, visto che in studio un altro cavaliere non ha manifestato proprio grande gioia per l’avvenimento. In una delle scorse puntate Ida Platano ha rivelato ad Andrea che non è scatto quel Colpo di fulmine suscitando di nuovo le ira di Tina che l’ha accusata di volere allungare la sua permanenza in studio. Subito dopo è entrato in studio un nuovo cavaliere, Alessandro. Ida non è riuscita a smettere di piangere e Tina ha perso ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una vera e propria svolta nel percorso di Idaa ‘Uomini e Donne’. Nessuno probabilmente l’aveva immaginato fino a questo momento, ma la dama ha confessato di essersi lasciata finalmente andare con il cavaliere. Infatti, nel corso della sua uscita fuori dal dating show, è anche scattato un bel bacio che adesso sta facendo sognare tantissimi suoi ammiratori. Ma nonsono al settimo cielo, visto che in studio un altro cavaliere non ha manifestato proprio grande gioia per l’avvenimento. In una delle scorse puntate Idaha rivelato ad Andrea che non è scatto queldi fulmine suscitando di nuovo le ira di Tina che l’ha accusata di volere allungare la sua permanenza in studio. Subito dopo è entrato in studio un nuovo cavaliere, Alessandro. Ida non è riuscita a smettere di piangere e Tina ha perso ...

