Atalanta | Di Canio | «Pensavo Gasperini potesse vincere lo scudetto | invece…»

(Di giovedì 3 febbraio 2022) L’ex calciatore e allenatore Paolo Diha parlato della stagione dell’Paolo Di, ex calciatore e allenatore, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato della stagione dell’che sembrava poter puntare alloprima di un leggero calo. LE PAROLE – «Forse dobbiamo abituarci a questa dimensione. Zapata e Muriel di rado giocano insieme. Scommetto sugli inserimenti e alla fine il vero partner della punta è Pasalic. Il leader tecnico è Ilicic con tutte le sue problematiche.che aquesta volta sarebbe riuscito il colpo grosso, ma con l’Inter che va così c’è poco spazio per i miracoli». L'articolo proviene da Calcio News 24.