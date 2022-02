Alessandro Matri applaude Elisa a Sanremo e stuzzica Ibra: “Ha perso uno Scudetto contro di me” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Botta e risposta sui social tra Alessandro Matri e un tifoso del Milan. L’ex attaccante ha voluto elogiare Elisa dopo la sua performance al Festival di Sanremo con la frase: “Ma veramente è in gara con gli altri?”. Immediata la risposta del sostenitore rossonero, il quale sostiene che se Elisa gareggia con gli altri non è clamoroso, se si pensa che lui e Ibra hanno giocato nello stesso campionato. Ma Matri ha subito ribattuto: “Pensa che contro di me Ibra ha anche perso uno Scudetto…”, riferendosi al famoso campionato 2011-12 vinto dalla Juventus. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) Botta e risposta sui social trae un tifoso del Milan. L’ex attaccante ha voluto elogiaredopo la sua performance al Festival dicon la frase: “Ma veramente è in gara con gli altri?”. Immediata la risposta del sostenitore rossonero, il quale sostiene che segareggia con gli altri non è clamoroso, se si pensa che lui ehanno giocato nello stesso campionato. Maha subito ribattuto: “Pensa chedi meha ancheuno…”, riferendosi al famoso campionato 2011-12 vinto dalla Juventus. SportFace.

