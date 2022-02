Addio Sarri | l’annuncio di Lotito sorprende i tifosi della Lazio

Advertising

infoitsport : Terremoto Lazio, annuncio bomba: “Addio Sarri con la clausola” - LALAZIOMIA : #Lazio #Mercato #InEvidenza Terremoto Lazio, annuncio bomba: “Addio Sarri con la clausola” - infoitsport : Calciomercato Lazio, addio con la clausola: Sarri ha già un altro club - Ftbnews24 : ????? #Calciomercato Lazio, Strakosha verso l’addio: in arrivo un regalo per Sarri? #Lazio #LazioJuventus #SerieA… - CalcioOggi : Calciomercato Lazio, addio con la clausola: Sarri ha già un altro club - -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Sarri

... subito dopo il gong della sessione invernale della campagna trasferimenti, si è iniziato a parlare di frizioni tra la dirigenza e lo stessoe c'è chi ha paventato un possibiledell'...Da più parti, specialmente negli ultimi giorni, si comincia a parlare di presunti malumori da parte dello stessonei confronti del presidente Claudio Lotito. A tal proposito, il giornalista ...Consapevole che sarebbe stato già in partenza un mercato molto complicato per la sua Lazio, probabilmente neanche nelle sue peggiori previsioni Maurizio Sarri si sarebbe però aspettato che tra gli ...Se la società biancoceleste vuole veramente puntare su di lui per il futuro (come Sarri si aspetta, ndr) sarà dunque necessario fare uno sforzo in più. E anche con una certa celerità.