Venerdì 4 febbraio “IL GUSTO DELLA SALUTE” | I Mugnoli e le Rape

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Le Brassicaceae sono una grande famiglia di piante erbacee, geograficamente ubiquitarie e, dunque, distribuite in tutti i continenti, per quanto soprattutto favorite nella loro diversità biologica dal clima continentale tipico del bacino del Mediterraneo. Sono anche chiamate Crucifere in ragioneforma del loro fiore che ricorda quella di una croce, essendo composto da 4 petali disposti tra loro in modo perpendicolare. Appartengono a questa famiglia numerosi ortaggi come il cavolo, i cavolini di Bruxelles, il cavolfiore, la verza, i broccoli, la rapa e moltissime altre varietà coltivate a scopi alimentari sia per le loro radici che per le loro cime fiorite, tra le quali spiccano per rinomanza quelle di rapa. Esistono varietà di rapa molto piccole ed altre grandi, con forme sferiche, allungate oppure appiattite, mentre i colori mutano dal ...