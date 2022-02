(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Con le nuove misure sidi guardare alla, che purtroppo è parziale, perché anche lafra vaccinati e non vaccinati nelle quarantene introduce elementi di complessità che ladovrà continuare a gestire a partire dalle difficoltà di comunicazione con le famiglie". Così all'Adnkronos la segretaria nazionale di, Maddalena, che denuncia: "oltre amarezza ed insofferenza fra le persone sta penetrando una forma di ritrosia ed ostilità che non riusciremo a debellare facilmente. Manca la fiducia".

TV7Benevento : Scuola: Gissi (Cisl), 'si cerca normalizzazione, ma distinzione tra vax e no vax non semplifica' -… - TecnicaScuola : Contratto mobilità, Gissi: “Le ragioni della firma della Cisl Scuola” -- - GustavoMichele6 : Quarantene scuola, Gissi (Cisl): gestione assurda, gli ordini ai dirigenti scolastici arrivano dalle Autorità sanit… - Fiorell08210581 : RT @orizzontescuola: Quarantene scuola, Gissi (Cisl): gestione assurda, gli ordini ai dirigenti scolastici arrivano dalle Autorità sanitari… - LucaPuglielli : RT @orizzontescuola: Quarantene scuola, Gissi (Cisl): gestione assurda, gli ordini ai dirigenti scolastici arrivano dalle Autorità sanitari… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Gissi

Orizzonte Scuola

... dice Maddalena, segretaria generale della Cisl. E di fatto le cifre non ancora palesate dal Ministero già si conoscono, cifra più, cifra meno: ci sarebbero attualmente 87 euro lordi ...Parole che trovano d'accordo anche Maddalena, segretaria nazionale della Cisl: "Un ritorno alla normalità è negli auspici di tutti, ma purtroppo siamo ancora ben lontani dal poter ...Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Con le nuove misure si cerca di guardare alla normalizzazione, che purtroppo è parziale, perché anche la distinzione fra vaccinati e non vaccinati nelle quarantene introduc ...... tutto perché la scuola resti aperta”, concorda la segretaria generale della Cisl Scuola Maddalena Gissi che non nasconde però il “permanere di alcune criticità”. Domani i sindacati ...