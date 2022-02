Sanremo 2022 | inizia la seconda serata Tutto l’Ariston in piedi per l’omaggio a Monica Vitti

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il discorso sul razzismo di Lorena Cesarini RAI/In foto Lorena Cesarini Si sfoga sul palco dil’attrice di Suburra Lorena Cesarini che ha denunciato pubblicamente di essere stata presa di mira, una volta che è stata resa nota la notizia della sua partecipazione a, perché nera. L’ennesimo episodio di razzismo: «Il colore della pelle per alcuni è un problema, al punto che hanno voluto farlo sapere a tutti. Vi leggo alcune frasi uscite sui social: “Non se lo merita, l’hanno chiamata qui perché nera”, “È arrivata l’extracomunitaria”, “Forse l’hanno chiamata per lavare le scale e annaffiare i fiori”», ha detto, visibilmente emozionata e ancora scossa per quanto accaduto poche settimane fa. «Mi sono arrabbiata – ha concluso – poi mi è passata. Perché alcuni sentono la necessità di pubblicare questi post?». ...

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - lilligolia : @RadiocorriereTv @FabrizioMoroOff La canzone più bella di Sanremo 2022 - BUCASFALTI : @MonicaSetta @Sanremo__2022 Una certezza ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

, il monologo in lacrime di Lorena Cesarini contro il razzismo: "Per molti resto nera" Dopo l'annuncio di Amadeus, "a 34 anni - racconta l'attrice sul palco dell'Ariston - scopro che non ...Con Cattelan e Mika alla conduzione Momento di grande spettacolo per l'annuncio dei conduttori dell'Eurovision Song Contest sul palco di. Il set inizia con Laura Pausini che intona il nuovo singolo 'Scatola', scritto per lei da Madame. "Anche stasera mi sono emozionata. È veramente un colpo al cuore", dice Laura, spiegando ...(Adnkronos) - "Per qualcuno non sono italiana. Io sono nera". Chi è Lorena Cesarini, l'attrice che scuote il Festival di Sanremo 2022 con un monologo sul razzismo? 34 anni, attrice nata a Dakar e ...Michele Bravi, il cantante ventottenne vincitore della settima edizione di X Factor Italia, è tornato sul palco di Sanremo 2022 con una ballad romantica dal titolo Inverno dei fiori in cui la poesia ...