Sanremo 2022, chi è Lorena Cesarini e cosa ha detto (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – "Per qualcuno non sono italiana. Io sono nera". Chi è Lorena Cesarini, l'attrice che scuote il Festival di Sanremo 2022 con un monologo sul razzismo? 34 anni, attrice nata a Dakar e cresciuta a Roma – mamma senegalese e papà italiano – una laurea in Storia contemporanea. Ha vissuto la sua prima prova attoriale nel 2014 con il film 'Arance e martello' di Diego Bianchi. Nel 2015 ha poi recitato nel film 'Il Professor Cenerentolo' di Leonardo Pieraccioni e trovato il successo del grande pubblico impersonificando Isabel, la prostituta che fa innamorare il protagonista della serie Suburra, Aureliano, interpretato da Alessandro Borghi. "A 34 anni scopro che non è vero che sono una ragazza italiana come tante. Io resto nera. Fino ad oggi a scuola, all'università, al lavoro, sul tram, nessuno aveva mai sentito ...

