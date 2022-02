Sanremo 2022 | Checco Zalone e la canzone nei panni del virologo Oronzo Carrisi VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 febbraio 2022)neidelconquista il pubblico del Festival di. L’attore comico, dopo essere stato al di sotto delle aspettative e non aver convinto del tutto con un primo intervento moraleggiante su omofobia e pregiudizi e con lo sbeffeggiamento dei rapper “poco ricco”, fa centro con la caricatura dei virologi e immunologi star in tv dopo lo tsunami della pandemia da Covid. “Stavo per abbandonare la virologia, stavo per fare carrozzeria perché non avevo successo” dicein apertura di intervista a Amadeus. Panama in testa, sciarpa e occhiali interpreta un medico di Cellino San Marco: “Lì siamo tutti parente di Al Bano. A Cellino non abbiamo nomi, siamo tutti qualcosa di… Al Bano, una ...